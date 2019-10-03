Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve aldığı sonuçlarla ligin alt sıralarında bulunan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında temsilcimiz İngiliz ekibi Wolverhampton ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Maça az bir süre kala Beşiktaş'a bir kötü haber de Diaby'den geldi. Beşiktaş’ta dün gece kamp kadrosunda yer alan Diaby gece yaşadığı bulantı ve kısma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Burak Yılmaz da riske edilmemek için kadroya alınmamıştı.

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