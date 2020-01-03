Beşiktaş, Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlayacak. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ne gidecek Beşiktaş, 10 Ocak’a kadar burada çalışacak. Kara Kartal, Belek’te 2 hazırlık maçı oynayacak.
İşte Kara Kartal’ın 31 kişilik kamp kadrosu: Karius, Utku, Ersin, Doğukan Özkan, Roco, Ruiz, Douglas, Umut Nayir, Güven, Oğuzhan, Emre Yıldız, Boyd, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, N’Koudou, Necip, Ljajic, Rebocho, Ahmet Gülay, Vida, Dorukhan Toköz, Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz, Kartal Yılmaz, Gökhan, Caner, Diaby.