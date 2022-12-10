Beşiktaş ’ta hareketli saatler... Önceki gün takımın kamp yaptığı Antalya’ya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik patron Şenol Güneş ile transfer zirvesi yaptı. Başkan, transfer talebinde bulunan Güneş’e, "Öncelikli olarak katkı vermeyi düşünmediğiniz isimleri netleştirin. Biz de ona göre çalışma içine girelim" dedi.





'Alternatif yok'

Güneş, öncelikli olarak her iki bek ve stopere takviye talebinde bulundu. Şartlara göre her iki kanatta oynama özelliğine sahip oyuncular istediğini söyledi. Tecrübeli hoca, “Rakiplerimiz ile yarışta kalıp şampiyon olmak istiyorsak nokta atışı transferler yapmalıyız. Bazı bölgelere yığılma var. Bazı bölgelerde alternatif yok. Bunu alttan gelen gençlere şans verip tolere etmek istesek de ne derece başarılı olur kestirmek zor. Tecrübe, güç büyük takımlar için önem arz ediyor. Ben sayılara ve isimlere takılmam ama ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

'Gerekeni yapacağız'

Başkan Çebi ise yapılacak takviyelerin gidecek isimlerin durumuna göre belirleneceğini belirtirken, en az 3 ismin kadroya katılmasının hedeflendiği öğrenildi. Başkan Çebi, son olarak, “Şampiyonluk bekliyorum. Bunun için yönetim olarak gerekeni yapacağız. Sadece bizim yapmamız ile olmaz. Teknik ekip, futbolcular saha dışında tüm camia birlik içindi üstene düşeni yerine getirmemiz gerekiyor” yorumunda bulundu. Öte yandan Şenol Güneş'in; Montero, Masuaku, Emrecan ve Welinton'u kadroda düşünmediği belirtildi.

FANATİK ÖZEL / Orhan Yıldırım



