Spor Toto Süper Lig ’de Milli ara sonrasında 2 Ekim’de Fenerbahçe ’yi Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Valerien Ismael, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Ligde son 2 maçta yaşanan 5 puanlık kayıp sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde olan Fransız hocaya destek olan Çebi’nin, “Burası Beşiktaş . Tek başarı kriteri şampiyonluk. Beşiktaş, her sene şampiyonluğa oynar. Kayıplar olunca da eleştiri olur. Sadece size değil bizlere, oyunculara herkese... Bunlara göğüs germek zorundayız. Bu sene şampiyon olup uzun yıllar birlikte çalışmayı istiyorum. Bu konuda siz ve ekibiniz ile kadroya güveniyorum” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

‘Her zaman B Planımız var’

Başkan’ın, sözlerinin devamında, “Elbette her zaman bir B planımız vardır. Büyük takım olmak bunu gerektirir. Ancak siz sadece işinize odaklanın. Derbi ile başlayıp galibiyet serisi bekliyoruz. Ayrıca bu maçta skor ne olursa olsun arkanızdayız. İstenilen transferleri büyük oranda yaptık. Artık söz sırası sizde” yorumunu yaptığı öğrenildi.

‘Yapay zeka desteği alıyoruz’

Başkan Çebi’nin ardından söze giren Valerien Ismael’in ise, “Eleştiriler beni ve ekibimi pek etkilemez. Ayrıca olmasından yanayız. Endişem, futbolcuların olumsuz etkilenmeleri. Büyük takım oyuncusu bunlara hazırlıklı olmalı. Artı ve eksilerimizi her gün çalışıp tespit edip ona göre çalışmalar yapıyoruz. Yapay zeka çalışması ile de destek alıyoruz. Üstümüzdeki baskıyı, yükü kaldıracak potansiyele sahibiz. Bizlere olan destek ve inancınızı karşılıksız bırakmayacağız” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

FANATİK ÖZEL / Orhan Yıldırım