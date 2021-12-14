Lig ve Avrupa’da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın’la yolların ayrılması sonrası Kara Kartal, önceki akşam Kayserispor karşılaşmasınaU-19 teknik direktörü Önder Karaveli’nin yönetiminde çıkmıştı. Vodafone Park’ta 30 bini aşkın taraftarın önünde oynanan müsabakada 2 kez geriye düşmelerine rağmen 90 dakika sonunda 4-2’lik zaferle ayrılan Beşiktaş ’ta takımın yükselişe geçmesi camiaya umut verdi. Pazar günü Fenerbahçe ’ye konuk olacakları karşılaşma öncesinde düşüşte olan futbolcuların neredeyse hepsinin reaksiyon göstermesi sonrası takımın üzerindeki kara bulutlar dağıldı.









Batshuayi kendini buldu!

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’nin 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek patlama yaptığı mücadelede Belçikalı forvetin formu, Siyah-Beyazlılar’da mutlulukla karşılandı. Beklenen performansı Kayserispor karşısında sergileyen başarılı futbolcu, dev derbide de gollerini sıralamaya çalışacak.

Pjanic ilk kez...

Kara Kartal’da beklentilerin altında kalan bir diğer isim olan Miralem Pjanic de Kayseri maçıyla birlikte adeta coştu. 90 dakika sahada kalan ve 1 vuruşu direkten dönen Bosna Hersekli süperstar, oyunu 11.48 kilometreyle tamamlayarak Beşiktaş’ın en yüksek koşu mesafesine ulaşan oyuncusu oldu. Bu alanda ilk kez böyle bir istatistiğe imza atan Pjanic’in bu mücadeleci görüntüsünü pazar günü Fenerbahçe karşısında da sürdürmesi bekleniyor.





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