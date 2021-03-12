Başakşehir maçından sonra Fenerbahçe derbisini oynayacak olan Beşiktaş’ta bugünkü mücadeleye sağ bek Rosier, sağ kanat Ghezzal ile orta sahalar Josef ve Necip sarı kart ceza sınırında çıkacaklar. Bu isimler Başakşehir mücadelesinde kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecekler.