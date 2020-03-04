Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yenerek 2 hafta aradan sonra 3 puan alan Beşiktaş, 25’inci haftanın açılış maçında Cuma akşamı Ankaragücü’nü ağırlayacak. Karşılaşmanın bir hafta sonraki Galatasaray maçından önce olması, takımda 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması ve Başkent ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, Siyah-Beyazlılar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor. Kara Kartal’da; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Umut Nayir, Kevin N’Koudou ve Tyler Boyd, Ankaragücü maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. İsmi geçen 6 oyuncudan Burak, Atiba, Caner ve N’Koudou’nun maçta oynamasına kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta ilk 11’de başladığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında göz dolduran Tyler Boyd’un da sahada olması ihtimal dahilinde.

Hakemle diyalog yasak

Teknik direktör Sergen Yalçın ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, Galatasaray derbisine moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını sürekli uyaracak olan tecrübeli teknik adam, futbolculardan özellikle hakemle diyaloğa girmemelerini isteyecek. Rakip oyuncularla da sert tartışmalar yaşanmasını istemeyen Yalçın’ın özel toplantılar yaparak futbolculara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.