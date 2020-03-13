Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanın taktik ağırlıklı geçtiği bildirildi. İdmanın son bölümünde oyuncuların, gruplar halinde ayak tenisi maçları yaptıkları belirtildi. Takım kaptanları Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’le birlikte aynı takımda olan Caner Erkin, kazandıkları maç sonrası objektiflere zafer pozu verdi. Derbi öncesi motivasyonun adeta tavan yaptığı Kara Kartal’ta hazırlıklar, bugün sabah saat 11.30’da basına kapalı yapılacak olan çalışmayla devam edecek. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, yarınki idmanla da hazırlıklarına nokta koyup, tesislerinde kampa girecek.

Caner Erkin göreve hazır

Soğuk algınlığı sebebiyle hafta başından beri tedavi gören ve takımdan ayrı tutulan Caner Erkin, önceki günkü idmanla birlikte takım arkadaşlarına katılmıştı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça iyi durumda olan Caner’in dünkü idmandaki formu da teknik heyeti oldukça memnun etti. Tecrübeli futbolcunun bir aksilik olmaması halinde, Galatasaray karşısında sol bekte mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.