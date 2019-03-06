Önümüzdeki sezon kadro maliyeti açısından kesin olarak küçülmeye gitmeye hazırlanan Beşiktaş’ta takımdan ayrılacak oyuncular bir bir belli oldu.

VİDA VE MEDEL'DEN YÜKSEK BONSERVİS KAZANCI BEKLENİYOR

Şenol Güneş’i milli takıma gönderen ve yeni hoca arayışlarına koyulan Beşiktaş’ta Roma’dan 10 milyon euro’luk teklif alan Vida kesin olarak elden çıkarılacak. Siyah beyazlı kulüpten yıllık 3 milyon euro alan Hırvat stoper Serie A devine gitmeye hazırlanırken, başkan Fikret Orman ve kurmaylarının Vida haricinde Medel’i de satmayı planladığı öğrenildi.

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Ocak ayında takımdan ayrılmadığı için pişmanlık yaşadığı iddia edilen Medel La Liga veya Premier Lig’e göz kırparken, bu iki yıldızla beraber; Adriano-Atiba-Larin-Roco ve ciddi bir talibi çıkması halinde Jeremain Lens’e de teşekkür edilecek.

Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak olan Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne gidememesi kulübü maddi anlamda bir hayli sarsarken, yönetimin yüksek maaş alan oyuncularla yollarını ayırıp bütçe dengesini yakamalayı planladığı belirtiliyor.

Kaynak: Akşam