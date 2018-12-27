Beşiktaş, Surinamlı oyuncu Isiah Helstone'u bir aydır deniyor.19 yaşındaki savunma oyuncusunun, Şenol Güneş ve teknik ekibi üzerinde iyi bir izlenim bıraktığı belirtildi. Süratli, kıvrak ve güçlü bir oyuncu olmasının yanı sıra stoper, sağ bek ve orta sahada görev yapabilen Helstone'a, Beşiktaş A takımdaki yıldız futbolcular büyük ilgi gösteriyor. Özellikle de Surinam asıllı olan Lens, Helstone'la yakından ilgileniyor.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle son dönemde yüksek ücretli oyuncularla yollarını ayırmak zorunda kalan siyah-beyazlıların; genç, yetenekli ve maliyeti ucuz isimlerin transerlerine öncelik verdiği belirtiliyor.

(Milliyet)