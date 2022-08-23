Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş , dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katıyor. Ancak taraftarın yolunu gözlediği Delle Alli hala açıklanmazken, oyuncunun transferinin resmi olarak gecikmesinin sebebi de Everton ile eski kulübü Tottenham arasındaki görüşmelerden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Everton ile Tottenham arasında anlaşmazlık

Everton'un Tottenham'dan bonservisi alırken performansa dayalı bir anlaşma yaptığı ve Alli’nin Everton da şu ana kadar 20 maça çıkmaması eski anlaşmanın şartlarını sağlayamamasına neden oldu. Beşiktaş bu nedenle iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Piyasa değeri 100 milyon euroya kadar çıkmıştı

Öte yandan geçen sezonun devre arasında Tottenham Hotspur'dan bedelsiz olarak Everton'a giden Dele Alli, 11 maçta süre aldı. 2018 yılında Tottenham'da piyasa değeri 100 milyon Euro'ya kadar çıkan İngiliz orta sahanın şu an da güncel değeri 16 milyon euro.

Dele Alli'nin performansı

Geçen sezon 29 maçta oynayan ve 2 gol atan Alli, bu sezon 2 maçta forma giydi. Dele Alli, İngiltere Milli Takımı’nda 36 maçta görev yaptı.

Kaynak: Ajansspor







