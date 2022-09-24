Kara Kartal’ın İngiliz süperstarı Dele Alli, sakatlığını atlatması sonrasında gaza bastı. Dünyaca ünlü süperstar, derbiye yüzde 100 hazır çıkabilmek için yoğun bir tempoda çalışıyor.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, bugün saat 11.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

Bugün açıklama yapacak

Kara Kartal’da sakatlıktan kurtulduktan sonra takımla çalışmalara başlayan Dele Alli’in Fenerbahçe maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor. Öte yandan İngiliz yıldız, bugün saat 13.30’da Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.