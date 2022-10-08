Beşiktaş 'ın sansasyonel transferi Dele Alli, Kara Kartal’daki ilk golünü Ankaragücü’ne atmıştı. Başkent’te kaydettiği sayı sonrasında sakatlanan ve formasına Fenerbahçe derbisiyle geri dönen İngiliz süperstar, dev maçta skor üretememişti.

Teknik ekip tarafından bu akşam Giresunspor’la oynanacak müsabakaya özel olarak hazırlanan Dele Alli, Karadeniz deplasmanında ortaya koyacağı etkin futbolla hem hücum hattında forma giyen arkadaşlarına destek vermeyi hem de yakalayacağı fırsatları değerlendirerek gol bulmaya çalışacağı kaydedildi.

Teknik ekibin büyük beklenti içinde olduğu başarılı oyuncu, bu ilgiye maksimum şekilde karşılık vermek için sahada olacak.







