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Beşiktaş’ta Dele Alli gelişmesi! Farka rağmen karar verildi

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli'nin bonservisini almak isterse devre arasında 6, sezon sonunda 8 milyon Euro ödemek zorunda kalacak. Siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncusu için bu farka rağmen önemli bir karar aldı.

24 Ekim 2022, Pazartesi 10:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta Dele Alli gelişmesi! Farka rağmen karar verildi

Beşiktaş 'ta Dele Alli belirsizliği sürüyor.... Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı.

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5 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

İngiliz yıldız şu ana kadar Siyah-Beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.

OCAK'TA 6, HAZİRAN'DA 8 MİLYON EURO

Dele Alli'nin sözleşmesinde bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon Euro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon euro opsiyon bulunuyor.

SEZON SONU BEKLENECEK

Kara Kartal'ın Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon Euro'luk avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi.

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HATAY MAÇINDA KULÜBEDE

Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor. (Takvim)

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