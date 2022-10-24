Beşiktaş’ta Dele Alli gelişmesi! Farka rağmen karar verildi
Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli'nin bonservisini almak isterse devre arasında 6, sezon sonunda 8 milyon Euro ödemek zorunda kalacak. Siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncusu için bu farka rağmen önemli bir karar aldı.
Beşiktaş 'ta Dele Alli belirsizliği sürüyor.... Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı.
İlgili Haberler
5 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST
İngiliz yıldız şu ana kadar Siyah-Beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.
OCAK'TA 6, HAZİRAN'DA 8 MİLYON EURO
Dele Alli'nin sözleşmesinde bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon Euro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon euro opsiyon bulunuyor.
SEZON SONU BEKLENECEK
Kara Kartal'ın Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon Euro'luk avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi.
İlgili Haberler
HATAY MAÇINDA KULÜBEDE
Trabzonspor maçında etkisiz görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor. (Takvim)