Beşiktaş yarın derbi mücadelesinde Vodafone Park’ta konuk edeceği ezeli rakibi Fenerbahçe ’yi yenerek, kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapıyor.

Sakatlıklar planları bozdu!

Ancak üst üste yaşanan sakatlıklar dev randevu öncesinde teknik heyeti bir hayli zorluyor. Milliyet'in haberine göre; Son olarak sezona çok iyi bir başlangıç yapan Kevin Nkoudou’nun milli takımdan sakat dönmesi tüm planları bozdu. Valerien Ismael’in, Nkoudou’nun yokluğunda farklı formüller üzerinde çalıştığı belirlendi.









Muleka mı, Ghezzal mı?

Orta sahada Josef-Salih-Gedson üçlüsünü görevlendirmeyi planlayan teknik patron Ismael’in sol kanatta Nkoudou’nun yerine Dele Alli’ye forma vermeyi düşündüğü öğrenildi. Sakatlıktan kurtulan ve form tutmaya başlayan İngiliz yıldızın derbide hücum hattının sol kanadında yer alma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Ismael sağ kanatta ise Ghezzal veya Muleka’yı kullanacak. Kendisini iyi hissetmesi halinde Ghezzal 11’de yer alacak. Aksi takdirde Muleka’ya şans verilecek.





İlgili Haberler Weghorst'a uyum şart





Derbinin taktik provası yapıldı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda, aktivasyon programından sonra koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Futbolcularını daha sonra iki gruba ayıran teknik patron Ismael’in, derbinin taktik provası üzerinde durduğu ve özellikle hücum hattında birçok oyuncuyu denediği bildirildi. Bu arada Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile siyah-beyazlı eski futbolcu Rodrigo Tello da antrenmanı izledi. Kartal bugün 17.00’de yapacağı son idmanla derbi mesaisini tamamlayarak kampa girecek.