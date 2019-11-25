Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamamıştı. Yeni sezon öncesi geçirdiği kampta döneminde yaptığı 4 hazırlık maçında gol atmak bir yana gol pozisyonuna dahi girmekte zorlanan siyah beyazlılar, bu görüntüsüyle büyük bir tepki toplamıştı. Fikret Orman'ın başkanlığında yapılan transferler bir türlü isteneni vermemişti.

Sezon başında Kartal kadrosuna Diaby, Elneny, Douglas, Rebecho, Ruiz, Boyd, N'Koudou gibi isimleri dahil etmişti. Bu isimler ligin ilk haftalarında pek varlık gösterememişti.

ÇEBİ'YLE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Siyah beyazlılarda alınan kötü sonuçların ardından taraftar isyan bayrağını açtı. Başkan Fikret Orman'ın aleyhine tezahüratların yapılması sonrasında Orman, istifa etmiş ve siyah beyazlılarda yeni dönemin başlaması adına adaylar başkanlık için isimlerini açıklamışlardı.

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay arasında geçen yarışı, Çebi 5 bin 9 oy alarak siyah beyazlı kulübün 34. başkanı oldu.

SİHİRLİ DEĞNEK

Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasıyla birlikte siyah beyazlılarda hava değişti. Çebi ve yönetiminin geldiğinde ilk işi olan ödemeleri yapması futbolculara büyük moral oldu. Daha sonra sürekli takım ile birlikte olan başkan, futbolcularına şampiyonluk inancını her seferinde aşıladı.

GALATASARAY GALİBİYETİYLE YENİ BİR DÖNEM

Futbolculara yapılan ödeme ve takımdaki kenetlenmenin oluşmasının ardından galibiyetler de art arda geldi. Çebi, başkan olduktan sonraki ilk maçı olan Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinden sonra oynadığı 3 maçtan da galip ayrılarak bir seri yakaladı.

Şimdi ise Çebi, takımın başarılı performansı sonrası Fikret Orman döneminde uygulamaya konmayan prim sistemini yeniden devreye sokma çabasında...

Onur Erdem Bayramiç



