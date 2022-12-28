Beşiktaş ’ın önceki gün Gaziantep’le oynadığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş’in orta sahada Necip Uysal-Atiba Hutchinson ikilisini denemesi, takımın hücum üretkenliğini olumsuz ölçüde etkilemişti. Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor’la perşembe günü oynayacakları karşılaşmada orta sahadaki planını değiştirecek. Başarılı hoca; Necip ve Atiba ikilisini kulübeye çekecek. Bu ikilinin yerine sakatlığını tamamen atlatan Josef de Souza ve Salih Uçan’ın görev yapması bekleniyor. Öte yandan sol bekte de Umut Meraş’ın yerine Masuaku’nun forma giymesi planlanıyor. Hücum hattında da Kevin N’Koudou’nun formasını Nathan Redmond’a kaybedeceği düşünülüyor.

Masuaku'nun şansı arttı

Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında Antep deplasmanında kayıp yaşayan Beşiktaş’ta takımın performansı hayal kırıklığı yarattı. Gole kadar isabetli şutu olmayan Siyah- Beyazlılar’da 67’de oyuna giren Masuaku, Kartal’ı da ipten alan isim oldu. Soldan çıkardığı ortayla Weghorst’a asist yapan Masuaku, bu sezonki 3. gol pasını verdi. Devre arasında yolların ayrılması beklenen Kongolu futbolcunun takımda kalma şansı arttı.

Tayfur Bingöl hazırda bekliyor

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli ismi Tayfur Bingöl, Antalya kampı sonrasında forma rekabetinde Valentin Rosier’in gerisine düşmüştü. Fransız sağ bekin Gaziantep FK karşısında ortaya joyduğu futbolun beklentilerin altında kalması sonrasında Tayfur’a şans doğdu. Gaziantep mücadelesini başladığı gibi kulübede tamamlayan Tayfur, Adana Demirspor maçında görev almak istiyor.

Atiba Hutchinson kararını verdi

Kanada formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Atiba Hutchinson, 39 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Önceki gün ilk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba, kararını verdi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakıp Şenol Güneş'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.