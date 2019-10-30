Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle rahat bir nefes alırken yeni yönetim kulübün ekonomik problemlerine odaklandı. Göreve başlayalı 1.5 hafta olan başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik tabloyu tüm detaylarıyla yeni yıla kadar ortaya koymak ve yol haritası çizmek için harekete geçti.

Yönetim kurulu, bu kapsamda hesapların incelemesini maliyecilere yaptıracak. Bağımsız olarak 5 mali müşavirin denetleyeceği mali tablolar, camiayla şeffaflık güvencesiyle ve tüm detaylarıyla paylaşılacak. Bu arada futbolcular, teknik heyet ve personelin Temmuz ayından bu yana biriken alacaklarına karşılık kendi içinde çözüm bularak 105 milyon TL'lik ödeme yapan yönetim, yakın vadedeki borçları da bankaya gitmeden halletmenin yollarını arıyor.

Kaynak: Sabah