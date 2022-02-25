Süper Lig ’deki üç maçlık beraberlik serisini, Domagoj Vida’nın tek golüyle kazandığı Altay karşılaşmasında noktalayan Beşiktaş , Demir Grup Sivasspor deplasmanından da galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Kartal’da zorlu randevu öncesi sakatlıklar ise can sıkıyor.

Tedavilerine devam edilen Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz, Sivasspor’a karşı kesin olarak forma giyemeyecek.

Pjanic’in yokluğunda orta alanda yine Necip Uysal’ın görev yapması bekleniyor. Antrenmana çıkmayan Rıdvan’ın yerine de Umut Meraş ilk 11’de yer alacak.

Sakatlığı yüzünden Altay maçını kaçıran Cyle Larin’in durumu bugün netlik kazanacak.

Tedavisine devam edilen Kanadalı futbolcu dün de antrenmanda yer almadı.

Larin bugün takımla çalışması halinde Sivas maçının kadrosuna dahil edilecek. Ancak bu ihtimalin zayıf olduğu ve Sivas’ta çok büyük ihtimalle Kenan Karaman’ın ilk 11’de görev yapacağı aktarıldı.

Cezası biten Michy Batshuayi’nin yanı sıra sakatlığı düzelen Valentin Rosier ise Sivas’ta takıma dönecek. Altay maçında 11’de yer alan Güven Yalçın ile Kerem Kalafat ise yedek soyunacak.

Teixeira ile devam

Bu arada Teknik Direktör Önder Karaveli’nin, Welinton ile Vida’nın uyumundan memnun olduğu ve savunmanın ortasında değişiklik yapmayacağı öğrenildi. Son haftalarda performansını artıran Alex Teixeira da yine ilk 11’de sahaya çıkacak.

Duishoev sürprizi

Beşiktaş'ın dünkü idmanında sürpriz bir isim vardı. U19 kadrosunda yer alan Kırgız asıllı sol kanat oyuncusu Avtandil Duishoev, Teknik Direktör Önder Karaveli tarafından A takımla birlikte antrenmana çıkarıldı. Türk vatandaşı olan 17 yaşındaki Avtandil Duishoev bir süre profesyonel takımla antrenman yapacak. Genç futbolcu, teknik heyetin uygun görmesi halinde maç kadrolarında da yer alabilecek.

Sağanak altında idman

Kartal, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sağanak yağmur altında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetimindeki idmana, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Beşiktaş bugün saat 13.00’te basına kapalı yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı takım saat 17.00’de özel uçakla Sivas’a giderek kampa girecek. (Milliyet)