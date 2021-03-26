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Beşiktaş'ta Cyle Larin transferi için alt limit 10 milyon euro

Beşiktaş transfer haberi... Süper Lig'de 31. hafta sonunda lider konumda bulunan Beşiktaş'ta Cyle Larin, kariyerinin en parlak yılını yaşıyor.

26 Mart 2021, Cuma 19:04 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Cyle Larin transferi için alt limit 10 milyon euro

Kanadalı futbolcu, milli takımda da gollerini atmaya devam ederken, İngiliz ekiplerinin golcü futbolcuyu takipte olduğu da gelen haberler arasında.

Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren Kanadalı, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlılar, Larin için 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 28 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 14 gol attı ve 4 asist yaptı. (Beinsports)


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