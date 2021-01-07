Süper Lig’de dün akşam Çaykur Rizespor’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibini 6-0’lık skorla geçti. Dolmabahçe’de Kara Kartal’ın şov yaptığı mücadeleye, rakip fileleri tam 4 kez sarsan Cyle Larin damga vurdu. Karşılaşmanın; 19, 31, 79 ve 83. dakikalarında attığı gollerle dev zaferin ana mimarı olan Kanadalı futbolcu, takımına adeta tek başına sırtlamayı başardı. Yıldız isim, dün akşamki performansıyla Beşiktaş tarihine de geçti. Larin, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla 4 gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Siyah-Beyazlılar’da daha önce 1987 yılında Feyyaz Uçar ve 1989’da da Ali Gültiken bir lig maçında 4 gol atma başarısı göstermişti.

Bu sezon 14 gole katkı...

Kara Kartal’ın 25 yaşındaki yıldızı Cyle Larin, dün akşamki 4 gollük performansının ardından krallık yarışına da tepeden giriş yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ligdeki gol sayısını 10’a yükselterek krallık yarışında aynı sayısı bulunan Aaron Boupendza’yı yakalamayı başardı. Cyle Larin sezon genelinde ise tüm kulvarlarda çıktığı 18 karşılaşma sonunda 12 gol ve 2 asiste ulaşarak bu alanda takımının en skorer ismi oldu.

’Çok keyif aldım’

4 gol ve 1 asistle 6-0’lık zaferin mimarı olan Larin, maçın ardından basın mensuplarına, “İyi bir takımımız var, böyle gitmeyi çok arzuluyoruz. Herkesin birbiri için oynadığını siz de görüyorsunuzdur. 4 gol attım ama 4 golden çok galibiyetten keyif aldım. Aboubakar’la yarışmak ve onunla oynamak büyük bir zevk. Golü kimin attığının önemi yok çünkü her maç daha iyiye gidiyoruz” dedi.