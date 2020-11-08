Sezon başında Zulte Waregem’e satılması gündemde olan ancak Nikola Kalinic’in transferinin gerçekleşmemesi üzerine takımda kalan Cyle Larin son 3 haftadaki performansıyla dikkat çekiyor.

Üst üste oynanan Denizli ve Yeni Malatya karşılaşmalarında attığı gollerle galibiyette büyük rol oynayan Kanadalı forvet dün de Gaziantep ağlarını sarstı. Bir topu da direkten dönen 25 yaşındaki futbolcu bu kez galibiyeti getiremese de çıkışını sürdürdü. Sergen Yalçın’ın da şu an için en çok Larin’in performansından memnun olduğu öğrenildi.