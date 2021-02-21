MENÜ

Beşiktaş’ta Cyle Larin, kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor

Süper Lig’de sezonun ilk yarısına adeta damga vuran ancak daha sonra düşüşe geçen Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.

21 Şubat 2021, Pazar 01:23 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş’ta Cyle Larin, kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Süper Lig’de sezonun ilk yarısına adeta damga vurmuştu. Kanat hattında oynamasına rağmen rakip fileleri tam 12 kez havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda ise beklentilerin çok altında kaldı.

Yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilendiği gözlenen tecrübeli isim, BAY haftasını hem dinlenerek hem de eksiklerini kapatarak geçirip Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...