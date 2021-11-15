Kara Kartal’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin’le yapılan transfer görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı. Kulüple kontratı sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki golcüye mevcut kazancı olan 1.6 milyon Euro’dan yeni sözleşme öneren Beşiktaşlı idareciler, deneyimli isimden 1,5 aydır resmi olarak geri dönüş bekliyor. Menajeriyle yapılan ilk temasta 2.5 milyon Euro’luk talepte bulunan Kuzey Amerikalı oyuncuya bu seviyelere çıkılmayacağını net şekilde ileten idareciler, oyuncunun temsilcisinden bir an önce kararlarını vermelerini istedi.

Dorukhan stratejisi rafa kalktı

Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta Cyle Larin’in belirlenen şartlarda sözleşme uzatmaması halinde ‘Dorukhan Toköz’ planını devreye sokmayı planlıyordu. Ancak Larin’in şu anda takımın en formda isimleri arasında bulunması sebebiyle yönetim, geçen sezon benzer süreç yaşayan Dorukhan’ın ilk 11’den kulübeye çekilmesi stratejisini bu kez uygulamama kararı aldı. Son duruma göre yönetim, eğer Larin’le yeni sözleşme konusunda ortak noktada buluşamazsa oyuncu, Ocak ayına kadar en iyi şekilde kullanılacak. Ve ara transferde yolların ayrılması gündeme gelecek.

Gökmen Özcan