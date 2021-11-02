Kara Kartal’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, geçen sezon ortaya koyduğu etkili futbolla Beşiktaş ’a çifte şampiyonluk için önemli katkı yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu dönem ise beklenen görüntünün uzağında bir form grafiği sergiledi. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle takıma galibiyeti getirerek yıldızını parlatsa da Hatay karşısındaki oyunuyla yine beklentilerin altında kalan Larin, yarın gece Sporting’le oynanacak karşılaşmada takımın en önemli hücum silahı olacak. Michy Batshuayi’nin sakatlığı, Güven Yalçın’ın da Avrupa listesinde olmaması sebebiyle hücum hattındaki yük, Larin’in üzerinde olacak.

Yönetim, geri adım bekliyor

Kulüple yeni sözleşme görüşmeleri konusunda yapılan temaslarda olumlu bir adım atmayan Cyle Larin, 1.6 milyon Euro’dan kontrat yenileme önerisine olumsuz yanıt vermişti. Bu durumun ardından konuyla ilgili yönetimle resmi olarak bir temas kurmayan Larin, eğer bu tutumunu sürdürürse Milli ara sonrasında kulübeye çekilecek. Başarılı golcünün Ocak ayında Bosman Kuralı’ndan yararlanıp sezon sonu için başka bir takıma imza atma durumunun ortaya çıkmasını göz önünde bulunduran idareciler, olumlu ya da olumsuz olarak bu konuya 2 hafta içinde nokta koyacak.