Beşiktaş Kulübü Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, önceki gün tüm takıma yapılan testler sonucunda bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı. Ülkü açıklamasında, “8 Mayıs Cuma günü, Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Kovid- 19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır” ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun ABD'li oyuncu Tyler Boyd, kulüp personelinin de kaleci antrenörü Hakan Çalışkan olduğu bildirildi. Siyah-Beyazlılar’a salı günü bir test daha yapılacağı bildirildi. Bu kez oyuncu ve diğer görevlilerin ailelerinin de testten geçirileceği bildirildi.