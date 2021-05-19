Beşiktaş, Süper Lig'in en uzun sezonunu tarihi bir başarıyla kapattı, hem lig şampiyonluğunu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Cumartesi akşamı Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek 16. lig şampiyonluğuna ulaşan Siyah-Beyazlılar, 4 gün sonra aynı statta Antalyaspor ile kupa finalinde karşılaştı. İlk yarıda attığı gollerle rakibin direncini kıran ve kupayı kazanan Siyah-Beyazlılar şimdi kutlamaya hazırlanıyor. Bu akşam Vodafone Park'ta Kara Kartallar çifte kupasına kavuşacak.

Boğaz turu da iptal

Pandemi kuralları gereği Valilik izin vermediği için stada taraftar alınmayacak. Kutlamada teknik ekip, futbolcular ve yöneticiler yer alacak. Saat 19.03te başlayacak olan organizasyonda kaptan Atiba Hutchinson hem şampiyonluk kupasını hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıracak, Siyah-Beyazlılar gövde gösterisi yapacak. Öte yandan son iki şampiyonlukta olduğu gibi, Vodafone Park'taki tören öncesinde yapılması planlanan boğazdaki tekne turu da iptal edildi. Oyuncular direkt stada gelecek.



