Beşiktaş’ta ceza sınırındakilerde fire yok

Süper Lig’de dün akşam Trabzonspor’u konuk eden Beşiktaş'ta 6 futbolcu, zorlu karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırındaydı. Caner Erkin, Tyler Boyd, Umut Nayir, Kevin N’Koudou, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz’ı kart görmemesi konusunda uyaran teknik ekibin, korktuğu olmadı.

Bordo-Mavililer karşısına ilk 11’de çıkan; Caner, Atiba, N’Koudou ve Burak’a ek olarak oyuna sonradan dahil olan Boyd da maçı kart görmeden tamamladı. Ek olarak listede yer alan isimlerden Umut Nayir da oyuna girmeyince Siyah-Beyazlılar’ın bu konuda eli zayıflamadı.

Ceza sınırındaki isimler konusunda haftayı firesiz kapatan Kara Kartal, 24. hafta mücadelesinde cuma günü Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacağı maçta 6 isimden de yararlanabilecek.