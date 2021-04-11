Beşiktaş’ta bu akşamki Erzurumspor karşılaşmasında ülke milli takım kamplarında sakatlanan Kamerunlu Vincent Aboubakar ile Bosna Hersekli Ajdin Hasic, oynayamayacak. Siyah- Beyazlı ekipte ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gören Josef de Souza da cezalı duruma düşmesinden dolayı bugün forma giyemeyecek.

Kara Kartal’da bugün Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde 35. haftada cuma günü Vodafone Park’ta oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek. Teknik ekibin, sınırda bulunan 4 isimden maç içerisinde kart görecek hareketlerden kaçınmalarını istediği belirtildi.