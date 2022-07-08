Geçen sezonun devre arasında Gedson'a imza attıran Ceyhun Kazancı, transfer döneminin açılmasıyla Saiss, Cenk Tosun, Weghorst ve son olarak Muleka'ya imza attırdı. Kazancı ayrıca, yıllardır sözleşme görüşmeleri çok uzatılan Atiba ile de hemen anlaşarak tecrübeli futbolcunun kampa katılmasını sağladı. Bir kaç gün içinde Türk stoper olarak Emrecan Uzunhan'ın transferini de bitirmesi beklenen Ceyhun Kazancı, bir teknik direktörün en çok istediği şey olan 'transferlerin kampa yetişmesi' olayını da gerçekleştirmiş oldu.

DHA