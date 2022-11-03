Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'le bir araya geldi!
Siyah-Beyazlılar'da aralarında sorun olduğu iddia edilen sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Şenol Güneş bir araya geldi. Daha önce idmanda birlikte objektiflere yansıyan ikili bu kez Galatasaray derbisi öncesinde beraber poz verdi ve dedikodular taca çıktı.
Siyah-Beyazlılar'da art arda alınan kötü sonuçlar sonrasında Valerien Ismael'in gönderileceği konuşulurken, Fransız teknik adamın yerine geçecek isim de kulislerde seslendirilmeye başlanmıştı. En ciddi adaylardan biri Şenol Güneş olurken, tecrübeli hoca için en büyük engelin Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı olduğu kaydediliyordu.
İmza töreninde beraberlerdi
Ismael'le yolların ayrılmasının hemen ardından Şenol Güneş teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Ceyhun Kazancı da Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Güneş'in imza törenine katılırken sonrasında da ikili idmanda bir görüntü verdi. Aralarındaki buzların eridiği gözlemlenen ikiliden yeni poz geldi.
İlgi odağı oldu
Cumartesi oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde dışarda buluşan Kazancı ve Güneş'in yeni pozu da sosyal medyada ilgi odağı oldu. İkili böylece olumsuz dedikoduları taca attı.