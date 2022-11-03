Siyah-Beyazlılar'da art arda alınan kötü sonuçlar sonrasında Valerien Ismael'in gönderileceği konuşulurken, Fransız teknik adamın yerine geçecek isim de kulislerde seslendirilmeye başlanmıştı. En ciddi adaylardan biri Şenol Güneş olurken, tecrübeli hoca için en büyük engelin Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı olduğu kaydediliyordu.

İmza töreninde beraberlerdi

Ismael'le yolların ayrılmasının hemen ardından Şenol Güneş teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Ceyhun Kazancı da Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Güneş'in imza törenine katılırken sonrasında da ikili idmanda bir görüntü verdi. Aralarındaki buzların eridiği gözlemlenen ikiliden yeni poz geldi.

İlgi odağı oldu

Cumartesi oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde dışarda buluşan Kazancı ve Güneş'in yeni pozu da sosyal medyada ilgi odağı oldu. İkili böylece olumsuz dedikoduları taca attı.



