Süper Lig'de zirve yarışının biraz gerisinde kalan Beşiktaş bugün 19. hafta maçında Konyaspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, Konyaspor ile Süper Lig’de daha önce 42 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Kartal 23, Konyaspor ise 6 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. 13 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş, 77 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor da 39 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon Konya’da oynanan müsabakada taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı.

Deplasman karnesi alarm veriyor

Bu sezon Süper Lig’de 7 kez deplasmana giden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-Beyazlılar 12 gol atıp kalesinde deyine12 gol gördü. Konyaspor da bu sezon ligde evinde oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece1 defa mağlup oldu.

Bitigen'le ikinci kez

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda bugün saat 16.00’da başlayacak Konyaspor-Beşiktaş müsabakasını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çalar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Bitigen, 2020-2021 sezonunda bu iki takımın müsabakasını yönetmiş ve Konyaspor sahadan 4-1 galibiyet ile ayrılan taraf olmuştu.

2 eksik var

Kartal’da bugün oynanacak Konyaspor müsabakası öncesinde 2 eksik bulunuyor... Salih Uçan’ın sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği mücadelede ek olarak sakatlığından dolayı tedavisi süren Rachid Ghezzal bugün takım arkadaşlarını Konya deplasmanında yalnız bırakacak.

5 oyuncu sınırda

Siyah-Beyazlılar’da bu karşılaşma öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş’ta Cenk Tosun, Josef de Souza, Nathan Redmond, Roman Saiss ve Gedson Fernandes, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta görev alamayacak.

Ayrılık resmileşti

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Al Nassr’dan ayrılmak için son saatleri sayarken Beşiktaş; Weghorst vekulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP’a bildirdi. Weghorst’un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş’a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.

Olumlu dönüş almıştı

Wout Weghorst’un sürpriz bir şekilde ManchesterUnited’a transfer olması sonrasında Beşiktaş Yönetimi, Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar için çalışma başlatmıştı. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf eden idareciler, deneyimli isimden olumlu geri dönüş almıştı. Dün Kamerunlu golcüyle online bir görüntülü görüşme yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yıldız isimden Al-Nassr’daki kontratının fesih sürecini hızlandırmasını istediği belirtildi.

Haftaya İstanbul’da olabilir

Arabistan ekibindeki 2 milyon 250 bin Euro’luk yarım dönemlik alacağının tamamını almak için Al Nassr’a büyük baskı yapan Aboubakar’ın, birkaç gün içinde istediğini alması bekleniyor. Sürecin hızlanması için başarılı oyuncuyla 2.6 milyon Euro’dan 2,5 senelik yaptıkları sözlü anlaşmaya ek olarak 250 bin Euro daha ödemeyi öneren yönetim, her şey beklendiği gibi giderse Aboubakar’ı haftaya İstanbul’a getirmeyi istiyor.

Gökmen Özcan