Beşiktaş 'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Everton’daki 4.5 yıllık macerasının bitmesinin ardından yuvaya geri dönmüştü. 31 yaşındaki forvet; Wout Weghorst ve Jackson Muleka gibi önemli hücum silahlarına sahip olan takımında kendisine yer açmak için büyük çaba sarf ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in gözüne girebilmek için yoğun çaba sarf eden Cenk, bu zamana kadar 6 maçta sadece 66 dakika süre alabildi. Yıldız forvet, Milli arada temposunu daha üst seviyeye taşıyarak ilk 11’e geçiş yapmanın planlarını yapıyor. Tosun, Fenerbahçe derbisinde de sahada kaldığı süre boyunca takımına skor katkısı vermeye çalışacak.

Cenk Tosun, Başiktaş’ta bu sezon sadece 66 dakika görev yapabildi.

Taraftarın beklentisi yüksek

Everton’da görev yaptığı dönemde peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle form olarak geriye giden Cenk Tosun, bundan dolayı A Milli Takım ’daki yerini de kaybetmişti. Başarılı futbolcu, Beşiktaş’ta kendisini tekrar gösterip ilk olarak Siyah-Beyazlı formayla 11’e, ardından A Milli Takım’daki yerine dönmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş taraftarının da tam desteğini her zaman arkasında hisseden Cenk, bu büyük beklentiye karşılık vermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Gökmen Özcan







