Süper Lig 'in 12. haftasında Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan Beşiktaş , sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, Şenol Güneş'le iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

"Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız"

Yaptıkları hatalar nedeniyle rakibe çok pozisyon verdiklerini belirten yıldız oyuncu, gün geçtikçe daha iyi olacaklarını ifade etti, "Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

"Weghorst ile iyi anlaşıyoruz"

Hollandalı forvet Weghorst ile iyi anlaştıklarını altını çizen tecrübeli isim, "Uzun süre sonra ilk 11'de başladım. Yorgunum ama güzel bir yorgunluk bu. 2 gol attım. Daha önemlisi kazandık." ifadelerini kullandı.







