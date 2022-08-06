Beşiktaş , Süper Lig 'in ilk hafta maçında Kayserispor'u 90+6'da Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Yaklaşık 1.5 yıl sonra Beşiktaş'taki ilk resmi maçına çıkan Cenk Tosun, kendisi adına talihsiz bir maç yaşadı. Oyuna skor 0-0'ken 77. dakikada dahil olan tecrübeli golcü, 84. dakikada Siyah-Beyazlıları öne geçiren golü attı. Fakat VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı, Cenk'in golü iptal edildi.

Maça 8 dakika uzatma bölümü eklenirken, Cenk Tosun bu bölümde art arda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Atılmasının ardından Ghezzal'in golüyle Beşiktaş'ın 3 puanı alması ise Cenk adına gecenin güzel tarafı oldu.