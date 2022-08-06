Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan talihsiz başlangıç! Önce golü iptal edildi, ardından kırmızı kart gördü
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, sonradan oyuna dahil olduğu Kayserispor maçında uzatma dakikalarında gördüğü kartlarla oyun dışı kaldı. Cenk'in maç 0-0'ken attığı bir gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Beşiktaş , Süper Lig 'in ilk hafta maçında Kayserispor'u 90+6'da Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Yaklaşık 1.5 yıl sonra Beşiktaş'taki ilk resmi maçına çıkan Cenk Tosun, kendisi adına talihsiz bir maç yaşadı. Oyuna skor 0-0'ken 77. dakikada dahil olan tecrübeli golcü, 84. dakikada Siyah-Beyazlıları öne geçiren golü attı. Fakat VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı, Cenk'in golü iptal edildi.
Maça 8 dakika uzatma bölümü eklenirken, Cenk Tosun bu bölümde art arda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Atılmasının ardından Ghezzal'in golüyle Beşiktaş'ın 3 puanı alması ise Cenk adına gecenin güzel tarafı oldu.