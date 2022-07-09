Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Cenk Tosun, Beşiktaş 'ın Avusturya kampında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. Yıldız forvet, özellikle çift kale maç çalışmalarında attığı gollerle göz doldurup, şimdiden ilk 11'e göz kırpıyor.

Atiba Hutchinson bildiğiniz gibi!

Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayan Atiba Hutchinson, Avusturya kampına katıldı. Burada ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken 39 yaşındaki futbolcu, her zamanki gibi forma rekabetine hazır olduğunu gösterdi.

Mert Günok rekabete hazır

Geçen sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı fazla giyemeyen Mert Günok, sağlığına kavuşması sonrası takım çalışmalarındaki performansıyla yıldızını parlatmaya başladı. Tecrübeli kaleci, Ersin Destanoğlu'yla forma rekabetinde olacağını gösterdi.