Kartal’daki ikinci döneminde çıktığı Gençlerbirliği mücadelesinde oyuna sonradan dahil olup 5 dakikada 2 gol atan tecrübeli futbolcu, sakatlandı. Konuyla ilgili olarak dün kulüpten yapılan açıklamada Cenk Tosun’un sol dizinde ağrı hissettiği için kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Çekilen MR sonucunda dizinde ödem tespit edilen Cenk, tedavi altına alındı. Yıldız ismin Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağı, birkaç günlük tedavi sonrasında belli olacak. Öte yandan Beşiktaş’ta sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Francisco Montero ile sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama olan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal’in de tedavileri sürüyor.



