Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetime geri dönen Erdal Torunoğulları, futbolun başına geçecek ve transferden sorumlu olacak. Çebi'nin transfer konusunda övgülerde bulunduğu Torunoğulları, vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Geçmişte birçok önemli ismin transferinde rol alan ve yıldız isimleri kadroya dahil eden Erdal Torunoğulları'nın bu kez hedefindeki ilk isim Cenk Tosun. Bu sezon Everton'ın oynadığı 11 resmi maçta sadece iki kez yedekten oyuna girerek 51 dakika sahada kalan ve 1 gol kaydedebilen milli futbolcunun da mutsuz olduğu belirtildi.

VALENCİA DA İLGİLENİYOR

Takımda Richarlison, Kean, Calvert-Lewin'ın ardında dördüncü seçenek olarak kalan 28 yaşındaki oyuncu için kulübüne kiralama teklifi yapılacak. Valencia'nın da yakından takip ettiği ve devre arası kadroya katmayı düşündüğü isimlerden olan Cenk'i, siyah-beyazlılar kadroya dahil ederek santrfordaki eksikliği gidermek istiyor. Yıldız oyuncu da eski takımına dönmeye sıcak bakıyor.

MİLLİ TAKIM'DA COŞUYOR!

Cenk Tosun, bugüne kadar 45 maçta Everton'ın formasını giydi ve 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Yeni sezonda kadroya girmekte zorlanan 28 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta ise 142 resmi karşılaşmada 64 gol ve 13 asistle oynamıştı. Cenk, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev aldığı 8 maçta da 5 gol ve 2 asistle A Milli Futbol Takımımıza büyük katkı sağladı.

Beşiktaş'ın 2017 yılının Ocak ayında 22.5 milyon Euro artı bonuslara Everton'a sattığı Cenk Tosun, Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu unvanını almıştı.

(Sabah)