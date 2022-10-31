Süper Lig 'in 12. haftasında Beşiktaş , Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı. Siyah-Beyazlılar, karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrılırken golcülerin performansı geceye damga vurdu. Cenk Tosun ve Wout Weghorst, 2'şer gollük performansları ile öne çıktılar.

Kalenin yeni sahibi Mert

Valerien Ismael'in adeta gözden çıkardığı Mert Günok, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta eldivenleri giydi. Şenol hoca, Ersin Destanoğlu'nu yedek soyundururken Mert'e bu sezon ilk kez forma şansı verdi. En son 27 Kasım 2021'de yine Vodafone Park'ta oynanan Giresunspor (0-4) maçında oynayan tecrübeli kaleci, 337 gün sonra eldivenleri giydiği Ümraniye karşısında kalesine gelen 3 şutun 2'sinde gole engel olamadı.

Tayyip Talha için bir ilk

Siyah-Beyazlılar'da savunmanın göbeğinde forma giyen Tayyip Talha, 48. dakikada ağları havalandırdı ve Beşiktaş formasıyla ikinci golüne ulaştı. İlk golünü galibiyeti getiren 1-0'lık Giresunspor deplasmanında atan 22 yaşındaki stoper, Vodafone Park'ta da ilk kez bu mutluluğu yaşadı. Bu sezon toplamda 3. kez gol atan genç futbolcu, ilk golünü ise Adana Demirspor formasıyla 1-1 biten Hatayspor karşılaşmasında kaydetmişti.

Souza siftah yaptı

Beşiktaş'ın orta sahadaki kilit isimlerinden Josef de Souza, bu sezon ilk kez gol katkısını Ümraniyespor mücadelesinde yaptı. Souza, Tayyip Talha'nın attığı golde klas bir topuk pasıyla bu sezonki ilk asistine imzasını attı. Brezilyalı oyuncu, 82'de ise alkışlar eşliğinde yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

Weghorst’tan müthiş katkı

Kartal'ın yeni yıldızlarından Wout Weghorst, Ümraniyespor ağlarını iki kez salladı. Bu sezon 4 asisti bulunan Hollandalı forvet, 12. lig maçında ise gol sayısını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş bu sezon kadrosuna kattığı Wout Weghorst, 5-2 kazanılan Ümraniyespor galibiyetinde iki kez ağları salladı. 33'te Cenk Tosun'un pasında ceza sahasına giren Weghorst, sağ çaprazdan ağları havalandırdı. Oyunda kaldığı süre boyunca çok savaşan ve her şeyini ortaya koyan Hollandalı yıldız, 78'de Gedson Fernandes'in pasında kaleciden önce topa dokundu ve ceza sahasının bu kez sol çaprazında savunmayı da geçerek zor açıdan golünü attı.

Takımının en skoreri

Ümraniyespor karşılaşmasında attığı 2 golle, 4'er golü olan Muleka ve Kevin N'Koudou'yu geçerek 6 golle Kara Kartal'ın en skorer ismi olan 30 yaşındaki yıldız, takımına şu ana kadar müthiş bir katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, bu sezonki 12 lig sınavında 6 golünün yanı sıra 4 asistiyle Siyah- Beyazlılar'ın 10 golüne katkı sağladı.

30 yaşındaki forvet, "İyi oynadık. 5 gol attık. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız" diye konuştu.

Tosun Paşa resitali!

Ümraniyespor karşısında alınan farklı galibiyette en büyük pay sahiplerinin başında Cenk Tosun geldi... Valerien Ismael döneminde Süper Lig'de 10 maçta da sonradan oyuna giren Cenk'i teknik direktör Şenol Güneş, geldiği gibi ilk 11'e koydu. 31 yaşındaki forvet, 90 dakika sahada kaldığı mücadeleye 2 gol ve 1 asistle damgasını vururken; 2017 Haziran'daki Ankaraspor maçından sonra ilk kez ligde hem gol hem de asist katkısı verdi. Cenk, 5'te penaltıdan ağların salladı ve lig kariyerindeki son 10 penaltının da tamamını gole çevirirken, 5 yıl sonra ilk kez penaltıdan gol attı. 33'te Cenk, Weghorst'un golünde pası veren isimdi.

3 şutun 2'sinde golü buldu

Vodafone Park'ta adeta şov yapan Milli futbolcu, 62'de de Redmond'un sağdan ortasında kafayla fileleri havalandırdı ve 5 yıl sonra kafayla gol sevinci yaşadı. 15 Şubat 2021'de Gençlerbirliği'ne karşı alınan 3-0'lık (d) galibiyetin ardından ilk kez bir lig maçında iki gol birden kaydeden tecrübeli forvet, maç boyunca üç kez şut çekti ve bunların 2'sini golle sonuçlandırdı.

‘Daha iyi olacağız’

Maçın ardından Cenk, "Güneş doğdu. İyi bir başlangıç oldu. Hocayla 1 idmana çıkabildik. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yine hatalar yaptık. Çok pozisyon verdik. Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız. Weghorst'la iyi anlaşıyoruz. Yorgunum ama bu güzel bir yorgunluk" yorumunu yaptı.