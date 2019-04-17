Kara Kartal’da Fikret Orman’ın 2012 yılında başkanlık koltuğuna oturduğu dönemden itibaren yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi, son dönemde yer almamıştı. Yönetimde bulunan birkaç isimle görüş ayrılığı yaşaması sebebiyle Fikret Orman’la yollarını ayıran Çebi’nin ismi, 12 Mayıs’ta yapılacak seçim öncesinde başkan adayları arasında gösteriliyor. Siyah-Beyazlı camiada aday olması için büyük baskı gören başarılı iş adamının bu konudaki kararını bu hafta içerisinde vermesi bekleniyor. 60 yaşındaki isim için şimdiden Siyah-Beyazlı camiada 1378 kongre üyesinin başkan adaylığı için imza topladığı bildirildi. Beşiktaş’ta başkan adayı olabilmek için 250 üyenin imza vermesi yeterli.

‘Arzu ettiğimi herkes biliyor’

Konuyla ilgili olarak geçen hafta katıldığı bir etkinlikte açıklamada bulunan Ahmet Nur Çebi, “Ara sıra ’Hadi başkan’ diyorlar. Açık söyleyeyim ben de keyif alıyorum. Doğru zamanda doğru işler yapmayanlar etraflarına da zarar verirler. Kimseyi mahcup etmek istemiyorum. Bir gün Beşiktaş’ta görevi tekrar almayı ya da başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor, kimseden saklamadım. Müsaade edin, kendi gerçeklerimle ve kulüp gerçekleriyle yapabildiğim hesaplarla doğru zamanı kendim tespit edeyim” ifadelerini kullanmıştı.