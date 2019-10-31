Yeni sezonda hazırlık dönemiyle birlikte Beşiktaşlı futbolcular 25 sakatlık yaşadı. Bu durum teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibinin işini iyice zorlaştırsa da yedek oyuncular için bulunmaz fırsat oldu. Geride kalan 12 maçta toplam 24 oyuncu ilk 11'de forma şansı yakalarken yedek-as ayrımı da bir anlamda ortadan kalktı.

Kartal'da sadece genç isimler 11'de oynayamadı. Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya ve Ersin Destanoğlu, ilk 11 fırsatı bulamayan futbolcular oldu. Beşiktaş'ta 11 şansı yakalayan ve bunu iyi kullanan isimlerin başında ise Umut Nayir geldi. Burak'ın sakatlığı, Güven'in de bekleneni verememesinin ardından Galatasaray derbisinde formayı sırtına geçiren Umut, derbide attığı golle yıldızını parlatırken takımının da kötü gidişine son verdi.

GOLLERİN %45'İNDE CANER'İN PAYI VAR

Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla beğenileri toplayan Caner Erkin, Süper Lig'de 1 gol, 4 asistle takımın gol yükünün %45'ini sırtladı. 9 haftada 11 gol kaydeden Beşiktaş'ta Caner aynı zamanda Avrupa ile birlikte 11 kez ilk 11'de sahaya çıktı ve 990 dakika forma giyerek istikrarın adı oldu. Karius da aynı maç sayısı ve dakikaya ulaştı.

(Sabah)