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Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, ligde ilk kez ilk 11'de

Beşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Can Bozdoğan, ligde ilk kez ilk 11'de görev aldı, attığı muhteşem gol ve sergilediği performans ile alkış topladı.

03 Aralık 2021, Cuma 21:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, ligde ilk kez ilk 11'de

Beşiktaş 'taki orta saha oyuncuların sakat ve formsuzluklarının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, 11'de değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sezon başın kiralık olarak kadroya dahil edilen genç orta saha Can Bozdoğan'a ilk 11'de forma şansı verdi. Can Bozdoğan bu sezon ligde ilk kez görev yaptı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da ilk 11'de görev almıştı. Sergilediği performansla alkış toplayan genç solak, karşılaşmanın 12. dakikasında muhteşem bir gol atmayı başardı.

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