Beşiktaş 'taki orta saha oyuncuların sakat ve formsuzluklarının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, 11'de değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sezon başın kiralık olarak kadroya dahil edilen genç orta saha Can Bozdoğan'a ilk 11'de forma şansı verdi. Can Bozdoğan bu sezon ligde ilk kez görev yaptı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da ilk 11'de görev almıştı. Sergilediği performansla alkış toplayan genç solak, karşılaşmanın 12. dakikasında muhteşem bir gol atmayı başardı.