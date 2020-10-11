Siyah-Beyazlılar, 26 Ekim’de Denizlispor’la oynayacakları Süper Lig mücadelesinin hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. 1.5 saat süren Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman, ısınma koşularıyla başladı. Ardından istasyon koşuları ve açma-germe yapan oyuncular, 5’e 2 pas çalışması ve çift kale maçla günü tamamladı

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