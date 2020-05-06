18 Mayıs Pazartesi günü takımı toplamayı ve lige yeniden hazırlanmayı planlayan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin kapısını futbolculara açmıştı. Ev çalışmalarından memnun olmayan Siyah-Beyazlılar istediği takdirde tesiste çalışabiliyordu. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde yapılan hazırlıklar devam ediyor. Burada çalışan futbolcular, takım idmanlarının başlama tarihine kadar en azından kondisyon anlamında kendilerini toparlamayı hedefliyor.