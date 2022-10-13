Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk planlayan Beşiktaş , kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd ile yolları ayırmak istiyor. Fakat; futbolcu konusunda FIFA tehdidi söz konusu.

FIFA RİSKİ KAPIDA

Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshederek yolları ayırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA tarafından yakından izlendikleri için bir de Birleşik Amerikalı oyuncunun FIFA'ya kendilerini şikayet etme riskini de almak istemiyor.

BOYD'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu yüzden Boyd ile sonuna kadar anlaşılmaya çalışılacak. Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 44 dakika süre aldı. Futbolcu önceki sezonlarda Çaykur Rizespor ve Sivasspor 'a kiralık olarak gönderilmişti.

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