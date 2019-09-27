Beşiktaş'ta önceki gün kendisine yapılan yoğun eleştiriler sonrasında Başkan Fikret Orman, görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

7.5 yıl sonra istifa kararı alan Orman, dün yönetim kuruluyla birlikte kulüp binasında yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından merakla beklenen kararı yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay açıkladı.

Başkan Orman, istifa kararından vazgeçerken, mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim’de Olağanüstü Kongre yapılmasına karar verildi. Orman’ın yeniden aday olup olmayacağına daha sonra karar vereceği, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise kongrenin 20 Ekim’de yapılacağı bildirildi.

‘Başkanlığa devam ediyor’

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz Atalay, “Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun. Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır” ifadelerini kullandı.

‘Bunun kırgınlığını yaşıyor’

Yönetim kurulundan kimsenin de istifa etmediğini vurgulayan Atalay, “Beşiktaş’ta sportif başarı ya da yönetim kurlunun icraatleriyle ilgili eleştiriler mutlaka olur. Tepkiler de olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını yaşıyor. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi lazım çünkü bu gelenek haline gelir. Yarın Fikret Orman olmaz, başkası olur. Başkan olunca bu sıkıntıyı yaşar, buna engel olmamız lazım” yorumunu yaptı.

Orhan Yıldırım