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Beşiktaş’ta büyü bozuldu

Kara Kartal, 3. ve 4. haftada peş peşe aldığı yenilgilerden sonra ligde hiç peş peşe 2 maçta puan kaybı yaşamamıştı. Bu performansıyla zirveye kadar çıkan Beşiktaş’ta büyü bozuldu. Kara Kartal, Trabzon mağlubiyetinin ardından dün de berabere kaldı.

04 Şubat 2021, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta büyü bozuldu

Beşiktaş için sezon çok sıkıntılı başladı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri Avrupa’da önce Şampiyonlar Ligi’ne, ardından da Avrupa Ligi’ne havlu attı. Ligde ise ilk 4 haftada 4 puan toplayabildi. Siyah-Beyazlılar, 3. haftada Konyaspor’a 4-1, 4. haftada ise Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybetti. Ancak sonraki süreçte bambaşka bir Kara Kartal vardı. Seri galibiyetler alan Beşiktaş, bir daha hiç 2 maç üst üste puan kaybı yaşamadı. Ta ki bu haftaya kadar. 

3. sıraya indi

Siyah-Beyazlılar, hafta sonunda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş böylece ligde 9 maç sonra yenilgiyle tanışmıştı. Kara Kartal, dün de Antalya deplasmanına çıktı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Akdeniz ekibi ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar böylece aylar sonra peş peşe 2 lig müsabakasında üst üste puan kaybı yaşamış oldu. Beşiktaş, 2 maçta 5 puan bırakarak puan tablosunun zirvesinden 3. sıraya geriledi.


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