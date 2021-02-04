Beşiktaş’ta büyü bozuldu
Kara Kartal, 3. ve 4. haftada peş peşe aldığı yenilgilerden sonra ligde hiç peş peşe 2 maçta puan kaybı yaşamamıştı. Bu performansıyla zirveye kadar çıkan Beşiktaş’ta büyü bozuldu. Kara Kartal, Trabzon mağlubiyetinin ardından dün de berabere kaldı.
Beşiktaş için sezon çok sıkıntılı başladı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri Avrupa’da önce Şampiyonlar Ligi’ne, ardından da Avrupa Ligi’ne havlu attı. Ligde ise ilk 4 haftada 4 puan toplayabildi. Siyah-Beyazlılar, 3. haftada Konyaspor’a 4-1, 4. haftada ise Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybetti. Ancak sonraki süreçte bambaşka bir Kara Kartal vardı. Seri galibiyetler alan Beşiktaş, bir daha hiç 2 maç üst üste puan kaybı yaşamadı. Ta ki bu haftaya kadar.
3. sıraya indi
Siyah-Beyazlılar, hafta sonunda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş böylece ligde 9 maç sonra yenilgiyle tanışmıştı. Kara Kartal, dün de Antalya deplasmanına çıktı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Akdeniz ekibi ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar böylece aylar sonra peş peşe 2 lig müsabakasında üst üste puan kaybı yaşamış oldu. Beşiktaş, 2 maçta 5 puan bırakarak puan tablosunun zirvesinden 3. sıraya geriledi.