Beşiktaş’ta büyü bozuldu

Beşiktaş için sezon çok sıkıntılı başladı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri Avrupa’da önce Şampiyonlar Ligi’ne, ardından da Avrupa Ligi’ne havlu attı. Ligde ise ilk 4 haftada 4 puan toplayabildi. Siyah-Beyazlılar, 3. haftada Konyaspor’a 4-1, 4. haftada ise Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybetti. Ancak sonraki süreçte bambaşka bir Kara Kartal vardı. Seri galibiyetler alan Beşiktaş, bir daha hiç 2 maç üst üste puan kaybı yaşamadı. Ta ki bu haftaya kadar.

3. sıraya indi

Siyah-Beyazlılar, hafta sonunda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş böylece ligde 9 maç sonra yenilgiyle tanışmıştı. Kara Kartal, dün de Antalya deplasmanına çıktı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Akdeniz ekibi ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar böylece aylar sonra peş peşe 2 lig müsabakasında üst üste puan kaybı yaşamış oldu. Beşiktaş, 2 maçta 5 puan bırakarak puan tablosunun zirvesinden 3. sıraya geriledi.



