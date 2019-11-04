Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın gözü Avrupa’da

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Portekiz’in Braga takımıyla perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanında, Süper Lig’in 10. haftasında dün Antalya karşısında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos’un katılmadığı, Georges-Kevin N’Koudou’nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

5 maçta görev yaptı

Sakatlığını atlatmasının ardından önceki günkü Antalyaspor maçına sonradan dahil olan Burak Yılmaz, dünkü idmanda da yer aldı.

Golcü oyuncu, idmanda ortaya koyduğu hırslı futbolla teknik direktör Abdullah Avcı’yı mutlu etti.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 5 lig karşılaşmasında görev yapabilen Burak Yılmaz, perşembe günü bir ilki yaşamak istiyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Burak, Kupa 2’de ilk maçına Portekiz ekibiyle deplasmanda çıkacak.