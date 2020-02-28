  • Spor Haberleri
  • Haberleri
  • Beşiktaş'ta Burak Yılmaz zirvesi! Teklifi kabul etmezse satılacak!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz zirvesi! Teklifi kabul etmezse satılacak!

Eski yönetimin sözleşmesini 2 yıl uzattığı Burak Yılmaz 33 milyon liralık bir yükümlülük getirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi golcü yıldıza indirim talebinde bulunacak.

28 Şubat 2020, Cuma 08:07 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz zirvesi! Teklifi kabul etmezse satılacak!

Beşiktaş'ta Burak bilmecesi... Takımda en çok kazanan oyuncular arasında yer alan 35 yaşındaki golcüyle Fikret Orman istifasından 2 gün önce yeni sözleşme imzalamış ve Burak'a 2 yıl için 5 milyon Euro verilecek olması resmiyete dökülmüştü.

SÖZLEŞME TEPKİ TOPLAMIŞTI

Burak'ın artı bir sene olan sözleşme şartları 5 milyon lira karşılığında feshedilebilecekken 2 sene daha uzatılıp 33 milyon liralık yükümlülüğün altına girilmesi büyük tepki toplamıştı.

KABUL ETMEZSE SATILACAK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Burak'la en kısa zamanda masaya oturup sözleşmesinde indirim isteyeceği öğrenildi. Burak teklifi kabul etmezse satılması gündeme gelecek.

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...