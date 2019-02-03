Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Antalyaspor’a deplasmanda konuk olacak Beşiktaş'ta 2 önemli eksik bulunuyor...

Geçen hafta Vodafone Park’ta Erzurumspor’la oynanan mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen yeni transfer Burak Yılmaz, bundan dolayı bu akşamki mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Burak Yılmaz’a ek olarak Kara Kartal, hücum hattındaki bir diğer önemli ismi Ricardo Quaresma’dan da bugün yararlanamayacak. Erzurumspor mücadelesinde gördüğü direkt kırmızı kart sebebiyle ceza alan Portekizli futbolcu, bundan dolayı Antalyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi.